Haberler Yaşam Haberleri 15 Temmuz resmi tatil mi idari tatil mi? Kamu ve özel sektör yanıt arıyor: 15 Temmuz tatil mi?
Giriş Tarihi: 13.7.2022 23:03 Son Güncelleme: 13.7.2022 23:03

15 Temmuz resmi tatil mi idari tatil mi? Kamu ve özel sektör yanıt arıyor: 15 Temmuz tatil mi?

Bayram tatili ardından büyükşehirlere dönmeye başlayan çalışanlar şimdi de 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü için sorgulamalara başladı. Kamuda ve özel sektörde çalışanlar soruyor: 15 Temmuz tatil mi? 9 güne çıkarılan tatil süresinde arada bulunan günler idari izin sayılmıştı. Peki, 15 Temmuz idari tatil mi, özel sektörde geçerli mi? İşte, “15 Temmuz resmi tatil mi” sorusunun yanıtı!

15 Temmuz resmi tatil mi idari tatil mi? Kamu ve özel sektör yanıt arıyor: 15 Temmuz tatil mi?

"15 Temmuz tatil mi" sorusu gündemdeki yerini aldı. Demokrasi ve Milli Birlik Günü için geri sayım başladı. Bayram tatili ardından idari izin alan çalışanlar 15 Temmuz 2022 Cuma günü için araştırmalara başladı. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi idari tatil mi? Kamu ve özel sektörde yanıt arayan resmi tatiller arama geçmişlerinde. İşte, 15 Temmuz tatili hakkında merak edilenler…

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

Demokrasi ve Millî Birlik Günü 15 Temmuz tatil mi sorusunun cevabı takvimle birlikte yanıtlandı.

2016 askeri darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımız için 15 Temmuz resmi tatil günü ilan edildi.

15 TEMMUZ BAYRAM TATİLİ İLE BİRLEŞTİ Mİ?

Kurban Bayramı 12 Temmuz salı günü bitti. 15 Temmuz sonrası hafta sonu olduğu için 9 gün oldu mu sorusu yöneltilmekte.

13 ve 14 Temmuz idari izin sayılarak iki hafta sonu birleştirildi ve kurban bayramı tatili 9 güne uzadı.

RESMİ TATİLLER 2022

Yılbaşı: 1 Ocak cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs pazartesi - çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz cumartesi - salı

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim cumartesi

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15 Temmuz resmi tatil mi idari tatil mi? Kamu ve özel sektör yanıt arıyor: 15 Temmuz tatil mi?
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