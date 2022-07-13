15 Temmuz resmi tatil mi idari tatil mi? Kamu ve özel sektör yanıt arıyor: 15 Temmuz tatil mi?

15 TEMMUZ BAYRAM TATİLİ İLE BİRLEŞTİ Mİ?

Kurban Bayramı 12 Temmuz salı günü bitti. 15 Temmuz sonrası hafta sonu olduğu için 9 gün oldu mu sorusu yöneltilmekte.

13 ve 14 Temmuz idari izin sayılarak iki hafta sonu birleştirildi ve kurban bayramı tatili 9 güne uzadı.