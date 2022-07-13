15 Temmuz resmi tatil mi idari tatil mi? Kamu ve özel sektör yanıt arıyor: 15 Temmuz tatil mi?

"15 Temmuz tatil mi" sorusu gündemdeki yerini aldı. Demokrasi ve Milli Birlik Günü için geri sayım başladı. Bayram tatili ardından idari izin alan çalışanlar 15 Temmuz 2022 Cuma günü için araştırmalara başladı. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi idari tatil mi? Kamu ve özel sektörde yanıt arayan resmi tatiller arama geçmişlerinde. İşte, 15 Temmuz tatili hakkında merak edilenler…
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
Demokrasi ve Millî Birlik Günü 15 Temmuz tatil mi sorusunun cevabı takvimle birlikte yanıtlandı.
2016 askeri darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımız için 15 Temmuz resmi tatil günü ilan edildi.
RESMİ TATİLLER 2022
Yılbaşı: 1 Ocak cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs pazartesi - çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz cumartesi - salı
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim cumartesi