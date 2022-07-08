’15 Temmuz ve Manşetler Sergisi’ açıldı

Basın İlan Kurumu, 16-17-18 Temmuz 2016 tarihlerinde yayınlanan yaygın ve yerel gazetelerin manşetlerini, darbe girişimine karşı verilen mücadeleyi hafızalarda tazelemek adına Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda açılan sergide İstanbulluların ilgisine sundu.15 Temmuz darbe girişiminde milletinin yanında yer alan Türk basını, yayınları ve attığı manşetlerle psikolojik üstünlüğün ele geçirilmesinde, morallerin yükseltilmesinde büyük rol oynadı. BİK, darbenin birinci yıl dönümünde basın tarihinin yüz akı manşetlerinin atıldığı o döneme ait 31 yaygın ve 478 yerel gazete kapak sayfasını "15 Temmuz ve Manşetler" adlı prestij eserde bir araya getirdi.

Önceki yıl dönümlerinde Anadolu'nun faklı köşelerinde şehrin yerel gazetelerinin manşetlerini sergileyen BİK, darbe girişiminin altıncı yılında direnişin kahramanı basınımızın attığı güzide manşetleri bu kez İstanbullularla buluşturdu. Sergi açılışına katılan BİK Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat, "Hafızalarımızı tazelemek, şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak adına her gün binlerce insanın geçtiği bu güzergâhta bir sergi çalışması gerçekleştirdik. Genel Müdürümüz Sayın Cavit Erkılınç Bey'in riyasetinde açılan bu sergi, bağımsızlığına düşkün bir milletin milli ve manevi değerleri için direnişinin ve dayanışmasının resmidir.

15 Temmuz, bir milletin yeniden dirilişinin, yeniden doğuşunun, kendisine karşı topyekûn yapılan saldırıların karşısında tekrar ayağa kalkmasının adıdır. 15 Temmuz, milletimizin 7'den 70'e bütün fertlerinin birlikte kazandığı zaferdir. 15 Temmuz, coğrafyamızın ve dünyanın her tarafında özgürlük ve demokrasi mücadelesi veren tüm mazlum insanların zaferidir. Bu aziz millet, vatanına,bayrağına ve ezanına sahip çıkmaya devam ettikçe onu hiçbir kuvvet hedeflerinden, amaçlarından, iddiasından alıkoyamayacaktır.

Basınımız, hain darbecilere karşı verilen onurlu mücadelenin ve kazanılan zaferin önde gelen kahramanlarından biridir. O karanlık gecenin seyrini değiştiren, sonrasında devletinin ve milletinin yanında olan basınımıza bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum. Şehit Mustafa Cambaz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize hayırlı uzun bir ömür diliyorum. Darbeye direnenleri, demokrasiye ve Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkanları hürmetle selamlıyor, darbecileri lanetliyor, bir daha böyle hain girişimlerin yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.

15 Temmuz Derneği Başkan Vekili A. Tarık Şebik'in açılışına katılarak gezdiği sergiye vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Çok sayıda yaygın ve yerel gazetenin manşetlerinden oluşan sergi, 15 Temmuz Cuma gününe kadar 06.00-23.59 saatleri arasında ziyarete açık olacak.