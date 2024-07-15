15 Temmuz’da darbeciler tarafından darp edilmişti: Müezzin Mehmet Kuzgun o geceyi anlattı

"ÇOK AĞIR BİR ŞEKİLDE DARP EDİLDİM"

O gün kendisinin darp edildiğini de söyleyen Kuzgun, "İçlerinden erkek olanı karın boşluğuma vurdu, nefessiz kaldım. Kadın da kaldırım taşıyla beni darbetti. Darp olayı yarım saate yakın sürdü. Tabii ki 'Kadın başımızın tacıdır' dedim ve el kaldırmadım. O gün çok ağır şekilde darbedildim. Her tarafım yara içinde kaldı. Camilerimizi yani Allah'ın evini taşladılar. Allah bunları ıslah eylesin. Başka da diyecek bir şey yok. Allah bir daha 15 Temmuz gibi darbeler vatanımıza ve milletimize göstermesin. Tekrar böyle 15 Temmuz gibi bir darbe gerçekleşecek olursa vatanımız, bayrağımız ve sancağımız için gönülden yani ölüme kadar gitmeye hazırım. Keşke şehit olsaydım, Allah bana gazilik nasip etti" diye konuştu.