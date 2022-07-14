15 Temmuz’da noterler açık mı, kapalı mı? Yarın 15 Temmuz noterler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

Yarın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü olması nedeniyle noter çalışma saatleri araştırılıyor. Alım-satım ve daha pek çok işlem için notere ihtiyaç duyan vatandaşlar, 15 Temmuz'da noterlerin açık olup olmadığını sorguluyor. Bu kapsamda ''Yarın 15 Temmuz noterler açık mı, kapalı mı?'' sorularına yanıt aranıyor. Peki, yarın noterler çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı? İşte 15 Temmuz noterler açık mı sorusunun yanıtı.