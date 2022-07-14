15 Temmuz’da noterler açık mı, kapalı mı? Yarın 15 Temmuz noterler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

Yarın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü olması nedeniyle noter çalışma saatleri araştırılıyor. Alım-satım ve daha pek çok işlem için notere ihtiyaç duyan vatandaşlar, 15 Temmuz'da noterlerin açık olup olmadığını sorguluyor. Bu kapsamda ''Yarın 15 Temmuz noterler açık mı, kapalı mı?'' sorularına yanıt aranıyor. Peki, yarın noterler çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı? İşte 15 Temmuz noterler açık mı sorusunun yanıtı.
15 TEMMUZ 2022 CUMA GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatildir ve kamu çalışanları izinli sayılmaktadır.
Noterler, resmi tatillerde hizmet vememektedir. Bu nedenle noterler ve nöbetçi noterler, 15 Temmuz 2022 Cuma Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kapalı olacak ve hizmet vermeyecek.
Vatandaşlar, 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü işlemlerini gerçekleştirebilecek.
2022 RESMİ TATİLLER LİSTESİ
Yılbaşı: 1 Ocak cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs pazartesi - çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz cumartesi - salı
Demokrasi ve Birlik Günü: 15 Temmuz cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim cumartesi