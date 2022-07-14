Haberler Yaşam Haberleri 15 Temmuz’da noterler açık mı, kapalı mı? Yarın 15 Temmuz noterler çalışıyor mu, kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 14.7.2022 12:43

15 Temmuz’da noterler açık mı, kapalı mı? Yarın 15 Temmuz noterler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, resmi tatiller arasında yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatillerde bazı kurum ve kuruluşların açık olup olmadığı araştırılıyor. Alım-satım ve daha pek çok işlem için notere ihtiyaç duyan vatandaşlar, ''15 Temmuz’da noterler açık mı, kapalı mı, nöbetçi noter var mı? Yarın 15 Temmuz noterler çalışıyor mu, kaça kadar açık?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü noterler açık mı, kapalı mı? İşte yanıtı.

15 Temmuz’da noterler açık mı, kapalı mı? Yarın 15 Temmuz noterler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

Yarın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü olması nedeniyle noter çalışma saatleri araştırılıyor. Alım-satım ve daha pek çok işlem için notere ihtiyaç duyan vatandaşlar, 15 Temmuz'da noterlerin açık olup olmadığını sorguluyor. Bu kapsamda ''Yarın 15 Temmuz noterler açık mı, kapalı mı?'' sorularına yanıt aranıyor. Peki, yarın noterler çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı? İşte 15 Temmuz noterler açık mı sorusunun yanıtı.

15 TEMMUZ 2022 CUMA GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatildir ve kamu çalışanları izinli sayılmaktadır.

Noterler, resmi tatillerde hizmet vememektedir. Bu nedenle noterler ve nöbetçi noterler, 15 Temmuz 2022 Cuma Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kapalı olacak ve hizmet vermeyecek.

Vatandaşlar, 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü işlemlerini gerçekleştirebilecek.

15 TEMMUZ NÖBETÇİ NOTERLER AÇIK MI?

Nöbetçi noterler yalnızca hafta sonları açıktır ve resmi tatillerde hizmet vermemektedir. Dolayısıyla nöbetçi noterler de 15 Temmuz Cuma günü kapalı olacak.

2022 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

Yılbaşı: 1 Ocak cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs pazartesi - çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz cumartesi - salı

Demokrasi ve Birlik Günü: 15 Temmuz cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim cumartesi

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15 Temmuz’da noterler açık mı, kapalı mı? Yarın 15 Temmuz noterler çalışıyor mu, kaça kadar açık?
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