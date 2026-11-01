15 yaş altına sosyal medya yasağı! Anne babalar dikkat: İşte mevcut hesaplar için kritik tarih!

Türkiye'de milyonlarca çocuk ve ailesini ilgilendiren sosyal medya düzenlemesi bugün (1 Kasım) itibarıyla yürürlüğe giriyor. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 10 Ekim'de Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikle sosyal medya kullanımında yeni bir dönem başladı. Düzenlemeye göre 15 yaşından küçük çocuklar sosyal medya hesabı açamayacak. 15-17 yaş grubundakiler ise daha sıkı gizlilik ve güvenlik önlemleri altında sosyal medyayı kullanabilecek. Yaş doğrulamasında e-Devlet altyapısından yararlanılacak. Mevcut hesapların yeni kurallara uyarlanması için platformlara 31 Mart 2027'ye kadar süre tanındı. Böylece düzenlemenin bugün yürürlüğe girmesi, bütün mevcut çocuk hesaplarının aynı gün kapatılacağı anlamına gelmeyecek.