15 yaş altına sosyal medya yasağı! Anne babalar dikkat: İşte mevcut hesaplar için kritik tarih!

Türkiye'de milyonlarca çocuk ve ailesini ilgilendiren sosyal medya düzenlemesi bugün (1 Kasım) itibarıyla yürürlüğe giriyor. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 10 Ekim'de Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikle sosyal medya kullanımında yeni bir dönem başladı. Düzenlemeye göre 15 yaşından küçük çocuklar sosyal medya hesabı açamayacak. 15-17 yaş grubundakiler ise daha sıkı gizlilik ve güvenlik önlemleri altında sosyal medyayı kullanabilecek. Yaş doğrulamasında e-Devlet altyapısından yararlanılacak. Mevcut hesapların yeni kurallara uyarlanması için platformlara 31 Mart 2027'ye kadar süre tanındı. Böylece düzenlemenin bugün yürürlüğe girmesi, bütün mevcut çocuk hesaplarının aynı gün kapatılacağı anlamına gelmeyecek.
MEVCUT HESAPLAR NE OLACAK?
Yeni düzenlemede anne babaların en çok merak ettiği konu, çocuklarının mevcut hesaplarının durumu. Platformların, mevcut kullanıcılarının yaşlarını doğrulamak ve hesaplarını yeni kurallara uygun hale getirmek için 31 Mart 2027'ye kadar süresi bulunuyor. Bu süreçte 15 yaşından küçük olduğu belirlenen kullanıcıların hesapları kapatılacak. 15-17 yaş grubundakilerin hesaplarına ise çocuklara özel güvenlik ve gizlilik önlemleri uygulanacak.
YAŞ DOĞRULAMASI NASIL YAPILACAK?
Yaş kontrolü, e-Devlet üzerinden sağlanacak dijital doğrulama sistemiyle gerçekleştirilecek. Sistemde kullanıcıların kimlik bilgilerinin sosyal medya platformlarına aktarılmadan yaş sınırlarının kontrol edilmesi öngörülüyor. Böylece çocukların yaşlarını olduğundan büyük göstererek hesap açmalarının önlenmesi hedefleniyor.
ANNE BABALAR İÇİN 8 ADIMLIK REHBER
1. HESAPLARI GÖZDEN GEÇİRİN: Çocuğunuzun hangi sosyal medya platformlarında hesabı bulunduğunu kontrol edin. Özellikle 15 yaşından küçük çocukların mevcut hesaplarını tespit edin.
2. GEÇİŞ SÜRESİNİ UNUTMAYIN: Mevcut hesapların yeni kurallara uyarlanması için 31 Mart 2027'ye kadar süre tanındı. Ancak bu süreyi beklemeden çocuğunuzun hesap güvenliğini gözden geçirin.
3. YAŞ DOĞRULAMASINI TAKİP EDİN: Platformların yaş doğrulamasına ilişkin resmî duyurularını izleyin. e-Devlet şifrenizi, kimlik bilgilerinizi ve SMS doğrulama kodlarını kimseyle paylaşmayın.
4. GİZLİLİK AYARLARINI KONTROL EDİN: Çocuğunuz 15-17 yaş grubundaysa hesabının gizli olduğundan, paylaşımlarının yabancılara açık olmadığından ve kimlerin mesaj gönderebileceğinin sınırlandırıldığından emin olun.
5. EKRAN SÜRESİNİ SINIRLAYIN: Çocuğunuzla birlikte günlük sosyal medya kullanım süresi belirleyin. Özellikle uyku saatlerinde ve ders çalışırken bildirimleri kapatın.
6. EBEVEYN DENETİMİNİ ETKİNLEŞTİRİN: Platformların sunduğu aile denetimi araçlarını kullanın. İçerik filtrelerini, mesajlaşma izinlerini ve uygulama içi satın alma ayarlarını kontrol edin.
7. YAŞ SINIRINI DOLANMAYIN: Çocuğunuzun hesabını kendi kimliğinizle açmayın veya yaşını olduğundan büyük göstermeyin. Bu tür yöntemler çocuklara yönelik güvenlik önlemlerini etkisiz bırakabilir.
8. ÇOCUĞUNUZLA KONUŞUN: Sosyal medya yasağının nedenlerini yaşına uygun bir dille anlatın. Siber zorbalık, yabancılarla iletişim ve kişisel bilgilerin paylaşılması gibi riskleri konuşun. Rahatsız edici bir içerikle karşılaştığında bunu sizinle paylaşabileceğini bilmesini sağlayın.