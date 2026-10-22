15 yaş altına sosyal medya yasağı başlıyor! 15 yaş altına sosyal medya yaş doğrulaması nasıl yapılacak?

Sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemeyle yaş doğrulama süreci ve hesaplara getirilecek sınırlamalar gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15-18 yaş aralığındaki kullanıcılar için canlı yayın, kişiye özel reklamlar ve sonsuz kaydırma özelliğinin kısıtlanacağını bildirdi. Yeni üyeliklerde e-Devlet üzerinden yaş kontrolü yapılması, mevcut hesapların doğrulanması içinse 31 Mart 2027'ye kadar süre verilmesi planlanıyor. Düzenlemenin kimleri kapsadığı ve mevcut hesapların durumunun ne olacağı araştırılıyor.