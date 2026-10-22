15 yaş altına sosyal medya yasağı başlıyor! 15 yaş altına sosyal medya yaş doğrulaması nasıl yapılacak?

Sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemeyle yaş doğrulama süreci ve hesaplara getirilecek sınırlamalar gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15-18 yaş aralığındaki kullanıcılar için canlı yayın, kişiye özel reklamlar ve sonsuz kaydırma özelliğinin kısıtlanacağını bildirdi. Yeni üyeliklerde e-Devlet üzerinden yaş kontrolü yapılması, mevcut hesapların doğrulanması içinse 31 Mart 2027'ye kadar süre verilmesi planlanıyor. Düzenlemenin kimleri kapsadığı ve mevcut hesapların durumunun ne olacağı araştırılıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni sosyal medya düzenlemesinin 1 Kasım'da yürürlüğe gireceğini açıkladı. Platformlara kurallara uyum sağlamaları için 31 Mart 2027'ye kadar süre tanınacak. Geçiş döneminin tamamlanmasıyla yaş doğrulama uygulaması devreye alınacak.
Bakan Göktaş'ın verdiği bilgilere göre, 15-18 yaş aralığındaki gençler için sosyal medya kullanımına yönelik yeni sınırlar getirilecek. Ekran süresini artıran sonsuz kaydırma ve içeriği yeniden başlatma özellikleri kısıtlanacak. Ayrıca ekran kaydı alma ve canlı yayın açma seçenekleri devre dışı bırakılacak. Mesajlaşmada ise yalnızca takip edilen hesaplardan mesaj alınması ve görüldü bilgisinin kapatılması gibi önlemler uygulanacak.
Bakan Göktaş'ın açıklamasına göre 15-18 yaş arasındaki kullanıcılar için sosyal medya platformlarında çeşitli güvenlik önlemleri uygulanacak.
Özellikle çocuklarda ekran bağımlılığını artırabileceği değerlendirilen bazı özelliklerin sınırlandırılması planlanıyor.
Yeni düzenleme kapsamında öne çıkan kısıtlamalar şöyle:
Sürekli ekran kaydırma ve içeriği başa sarma özelliklerinin kaldırılması
Ekran kaydı alınmasının engellenmesi
Canlı yayın açılmasının önlenmesi
Yalnızca takip edilen hesapların mesaj gönderebilmesi
Mesajlardaki görüldü bilgisinin kapatılması
Çocukların sürekli reklamlara maruz kalmasını önlemeye yönelik tedbirlerin uygulanması
Bu önlemlerle çocukların sosyal medya kullanımında daha güvenli bir ortam oluşturulması hedefleniyor.
Yeni düzenlemeyle sosyal medya hesabı açarken yaş kontrolü yapılması planlanıyor. Platformlar, kullanıcıların yaşını kullanım süresince de kendi sistemleriyle denetleyecek. Hesabın 15 yaşından küçük birine ait olduğundan şüphelenilmesi halinde e-Devlet üzerinden yeniden doğrulama talep edilebilecek.