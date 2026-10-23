15 yaşındaki çocuk, ağabeyinin borcu yüzünden vurulmuş: 17 yaşındaki saldırgan tutuklandı

SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.E.'nin Mersin'e kaçmak üzere hazırlık yaptığını tespit etti. Kaçış güzergahında araştırma yapan ekipler, Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir adreste saklandığı belirlenen A.E.'yi, gözaltına aldı. Yapılan soruşturmada Nurmuhammet Musaoğlu'nun, ağabeyi Ümit Musaoğlu'nun borcu nedeniyle silahlı saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Şüphelinin, Musaoğlu'nun borçlu olduğu A.A. tarafından yönlendirildiği öne sürüldü.