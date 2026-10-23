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Giriş Tarihi: 23.10.2026 10:39

15 yaşındaki çocuk, ağabeyinin borcu yüzünden vurulmuş: 17 yaşındaki saldırgan tutuklandı

Adana'da temizlik ürünü satışı yapılan dükkanda kasadaki Nurmuhammet Musaoğlu’nu (15), tabancayla başından vurarak ağır yaralayan A.E. (17), tutuklandı. Musaoğlu’nun, ağabeyi Ümit Musaoğlu’nun (29) borcu nedeniyle vurulduğu ortaya çıktı.

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DHA Yaşam
15 yaşındaki çocuk, ağabeyinin borcu yüzünden vurulmuş: 17 yaşındaki saldırgan tutuklandı
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Adana'da 19 Ekim'de saat 17.30 sıralarında Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde olay meydana geldi. Temizlik ürünü dükkanına motosikletle giden 2 kişiden A.E., kasada oturan Nurmuhammet Musaoğlu'nu tabancayla başından vurdu.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR!

Şüpheli, iş yerinden çıkıp kendisini bekleyen diğer kişiyle kaçtı. Ağır yaralanan Musaoğlu, çevredekiler tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Nurmuhammet Musaoğlu'nun, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.E.'nin Mersin'e kaçmak üzere hazırlık yaptığını tespit etti. Kaçış güzergahında araştırma yapan ekipler, Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir adreste saklandığı belirlenen A.E.'yi, gözaltına aldı. Yapılan soruşturmada Nurmuhammet Musaoğlu'nun, ağabeyi Ümit Musaoğlu'nun borcu nedeniyle silahlı saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Şüphelinin, Musaoğlu'nun borçlu olduğu A.A. tarafından yönlendirildiği öne sürüldü.

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TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Polis, A.E.'yi olay yerine götürüp, kaçmasına yardımcı olan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ADANA #SEYHAN

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15 yaşındaki çocuk, ağabeyinin borcu yüzünden vurulmuş: 17 yaşındaki saldırgan tutuklandı
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