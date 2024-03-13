15 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü!

Olay, ilçeye bağlı Çimencik Mahallesinde meydana geldi. Gökhan Durak, iddiaya göre miras kalan bahçenin paylaşımı nedeniyle bir süredir ağabeyi ile anlamazlık yaşıyordu. Ağabey ve kardeşi bahçeye çit çektikleri sırada aralarında tartışma çıktı. Bu esnada evde bulanan A.D. babasına ait tabancayla pencereden ateş edip, amcasını vurdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılan Gökhan Durak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan yeğen heryerde aranırken onu azmettirdiği ileri sürelen annesi Z.D. (31) İle amcası T.D'nin (43) gözaltına alındığı belirtildi.

EVDEN ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Z.D'nin evinde yapılan aramalarda 268 gram metamfetamin, 39 gram kubat esrar, 40 adet uyuşturucu hap, hassas terazi ile tabanca ve çok sayıda merminin ele geçirildiği öğrenildi.