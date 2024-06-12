15 yaşındaki çocuk gölde boğuldu

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havadan bunalan M.K. (15),serinlemek girdiği baraj gölünde bir süre sonra kayboldu.İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiyenin sualtı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Baraj gölünde arama kurtarma faaliyetlerine başlayan su altı arama ve kurtarma ekipleri 15 yaşındaki çocuğun cansız bedenine 22 dakikalık çalışma sonucunda 9 metre açıkta 4metre derinlikte, ulaştı. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan M.K'nin, yaşamını yitirdiği belirlendi.
Çocuğun cenazesi, otopsi için Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.