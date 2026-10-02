15 yaşındaki Milli Güreşçi Kübra Selin Turgut Balkan ikincisi oldu

Besni Gençlik Spor Kulübü sporcusu Kübra Selin Turgut, şampiyonada sergilediği başarılı performansla Balkan ikinciliğini elde ederek hem Türkiye'nin hem de memleketi Besni'nin gururu oldu. Genç yaşına rağmen uluslararası arenada önemli bir başarıya imza atan milli güreşçi, kazandığı gümüş madalyayla Türk güreşinin gelecekteki başarılı sporcuları arasında yer alma yolunda önemli bir adım attı.

Kübra Selin Turgut'un elde ettiği başarı, Besni'de de büyük sevinçle karşılandı. Başarılı sporcunun ailesi ve antrenörü Mehmet Bay'ın da genç güreşçinin elde ettiği başarıda önemli katkıları bulunuyor.

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