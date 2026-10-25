15 yıllık sır perdesi aralandı! Kız bebeği ölüm terk etmiş: Vicdansız anne tutuklandı!

8 BİN 369 KİŞİLİK LİSTE İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında kentteki hastanelerden elde edilen bilgiler doğrultusunda oluşturulan 8 bin 369 kişilik liste incelendi. Bebeğin bulunduğu bölgede yapılan saha çalışmaları ve elde edilen bulguların değerlendirilmesi sonucunda R.Ş., eşi İ.Ş. ve kayınvalidesi D.Ş. yakalandı.