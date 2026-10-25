Haberler Yaşam Haberleri 15 yıllık sır perdesi aralandı! Kız bebeği ölüm terk etmiş: Vicdansız anne tutuklandı!
Giriş Tarihi: 25.10.2026 15:03 Son Güncelleme: 25.10.2026 15:04

15 yıllık sır perdesi aralandı! Kız bebeği ölüm terk etmiş: Vicdansız anne tutuklandı!

Kahramanmaraş’ta 9 Aralık 2010’da boş arazide cesedi bulunan bebeğin ölümüyle ilgili faili meçhul cinayet, 15 yıl sonra aydınlatıldı. Bebeğin annesi R.Ş., kız çocuğu dünyaya getirmesi ve kayınvalidesinin baskısı nedeniyle bebeğini doğumdan hemen sonra araziye bıraktığını itiraf etti. Cani anne tutuklanırken, eşi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Kerim CENGİL Kerim CENGİL Yaşam
15 yıllık sır perdesi aralandı! Kız bebeği ölüm terk etmiş: Vicdansız anne tutuklandı!
  • ABONE OL

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 9 Aralık 2010'da boş arazide bebek cesedi bulunması üzerine başlatılan soruşturmada, otopsi incelemesinde bebeğin ağız ve burnunun kapatılması sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilmişti. Yıllardır faili meçhul olarak kalan dosya, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yeniden açıldı.

8 BİN 369 KİŞİLİK LİSTE İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında kentteki hastanelerden elde edilen bilgiler doğrultusunda oluşturulan 8 bin 369 kişilik liste incelendi. Bebeğin bulunduğu bölgede yapılan saha çalışmaları ve elde edilen bulguların değerlendirilmesi sonucunda R.Ş., eşi İ.Ş. ve kayınvalidesi D.Ş. yakalandı.

KIZ BEBEK OLDUĞU İÇİN ARAZİYE BIRAKMIŞ

Şüpheli R.Ş., ifadesinde bebeğin kız olması ve kayınvalidesinin baskısı nedeniyle doğumdan hemen sonra bebeği bir bez parçasına sararak evinin yakınındaki boş araziye bıraktığını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.Ş. tutuklanırken, eşi İ.Ş. hakkında adli kontrol kararı verildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KAHRAMANMARAŞ #ONİKİŞUBAT

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
15 yıllık sır perdesi aralandı! Kız bebeği ölüm terk etmiş: Vicdansız anne tutuklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA