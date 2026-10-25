15 yıllık sır perdesi aralandı! Kız bebeği ölüm terk etmiş: Vicdansız anne tutuklandı!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 9 Aralık 2010'da boş arazide bebek cesedi bulunması üzerine başlatılan soruşturmada, otopsi incelemesinde bebeğin ağız ve burnunun kapatılması sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilmişti. Yıllardır faili meçhul olarak kalan dosya, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yeniden açıldı.
8 BİN 369 KİŞİLİK LİSTE İNCELENDİ
Soruşturma kapsamında kentteki hastanelerden elde edilen bilgiler doğrultusunda oluşturulan 8 bin 369 kişilik liste incelendi. Bebeğin bulunduğu bölgede yapılan saha çalışmaları ve elde edilen bulguların değerlendirilmesi sonucunda R.Ş., eşi İ.Ş. ve kayınvalidesi D.Ş. yakalandı.
KIZ BEBEK OLDUĞU İÇİN ARAZİYE BIRAKMIŞ
Şüpheli R.Ş., ifadesinde bebeğin kız olması ve kayınvalidesinin baskısı nedeniyle doğumdan hemen sonra bebeği bir bez parçasına sararak evinin yakınındaki boş araziye bıraktığını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.Ş. tutuklanırken, eşi İ.Ş. hakkında adli kontrol kararı verildi.