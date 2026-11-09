1,5 yıllık tedaviyle lösemiyi yendi

Sakarya
'da 3,5 yaşındayken lösemi teşhisi konulan Deniz Açıkgöz, 1,5 yıl süren kemoterapi tedavisinin ardından hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. Geçen yıl nisan ayında vücudundaki morluklar nedeniyle ailesi tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Deniz, zorlu süreci başarıyla tamamlayarak taburcu edildi. Ayaktan tedavisi ve kontrolleri devam eden 5 yaşındaki Deniz, yeniden anaokuluna başladı. Deniz'in annesi Ebru Açıkgöz, teşhis karşısında büyük korku ve çaresizlik yaşadıklarını ancak doktor ve sağlık ekibinin desteğiyle süreci atlattıklarını anlattı.