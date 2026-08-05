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Giriş Tarihi: 5.08.2026 11:19

150 kilometre hızla gelip ATV’ye çarptı: 1 kişinin öldüğü kaza yerinden koşarak kaçtı

Bursa’da hız sınırı 40 kilometre olan yolda 150 kilometre hızla ilerleyen Mehmet D, market alışverişinden çıkıp ATV’siyle evine giden Hasan Tozaykurt’a çarptı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Tozaykurt hayatını kaybetti. Kaza yerinden koşarak kaçan Mehmet D ise, 4 kilometre uzaklıkta kıskıvrak yakalandı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ Yaşam
150 kilometre hızla gelip ATV’ye çarptı: 1 kişinin öldüğü kaza yerinden koşarak kaçtı
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Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi üzerinde bulunan bir markete alışverişe giden Hasan Tozaykurt, alışverişini yaptıktan sonra ATV aracına binerek evine doğru yola çıktı. O sırada Mehmet D'nin kullandığı ve çok yüksek bir hızla gelen 16 MED 50 plakalı otomobil, hızla ATV aracına çarptı. Metrelerce sürüklenen aracın sürücüsü Tozaykurt ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı genç sürücüyü yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırdı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Hasan Tozaykurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KAZA YERİNDEN KOŞARAK KAÇTI

Polis, kazanın ardından otomobilden inerek kaçan sürücü ve yanındaki yolcuyu bulmak için arama çalışması başlattı. Çarşı polis merkezi ekipleri, kaçan sürücüsü Mehmet D'yi, kaza yerinden 4 kilometre uzaklıkta bir ara sokakta kıskıvrak yakalamayı başardı. Yanında yolcu olarak bulunan arkadaşını yakalamak için ise çalışma başlattı. Mehmet D, gözaltına alınarak Emniyete götürüldü. Olayla ilgili adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA

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