150 kilometre hızla gelip ATV’ye çarptı: 1 kişinin öldüğü kaza yerinden koşarak kaçtı

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı genç sürücüyü yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırdı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Hasan Tozaykurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.