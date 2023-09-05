150 kişilik ekip karış karış arıyor

Aksaray'da, selin vurduğu araçta, annesi ve babasıyla birlik önceki gün annesinin kucağından düşerek sele kapılan 3 aylık Asel Balcan bebeği arama çalışmaları sürüyor.AFAD, askerler, polisler ve jandarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 150 kişi, AFAD Antalya İl Müdürlüğü'nden gelen dalgıçlarla birlikte, sel bölgesindeki ağaçlık alanlar ve suların aktığı Uluırmak Sulama Kanalı'nı kapsayan 15 kilometrelik alanda arama çalışmasını sürdürüyor. AFAD Başkanı Okay Memiş ise vatandaşların akıntıya rağmen yoldan geçmeye çalıştıklarını tespit ettiklerini söyledi.Selden son anda kurtulan ve kızının arama çalışmalarını yakından takip eden baba Nafiz Balcan, "Eşimin Güzelyurt ilçesinde yaşayan ailesini ziyaretten dönüyorduk. Sel nedeniyle yol yarılınca otomobili durdurup beklemeye başladım. Bir süre sonra sel otomobili sürüklemeye başlayınca, eşimle araçtan indik. Nasıl indik, kurtulduk, hatırlamıyorum. O sırada eşimin kucağındaki kızım kayıp suya düşmüş. İnşallah bulunur" dedi.Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu "Asel bebeğimizi aramaya devam ediyoruz. Devlet burada. Alanı didik didik ediyoruz. Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine iki motosiklet sürücüsü de aranıyor" dedi.Aşırı yağışlar Kayseri ve Samsun'da da etkili oldu.