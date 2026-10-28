1559’a ait haritada tarihi mesaj: Kanuni Sultan Süleyman dünyanın hükümdarı

Katar Milli Kütüphanesi'nde "1559'dan Günümüze Hacı Ahmed'in Osmanlı Türkçesiyle Hazırlanmış Dünya Haritasının Gizemleri" başlıklı konferans düzenlendi. İtalya'da bulunan Avrupa Üniversite Enstitüsü Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Giancarlo Casale, Osmanlı haritacılık tarihinin önemli eserlerinden Hacı Ahmed Haritası'nın bilinmeyen yönlerini anlattı. Casale haritada, Kanuni Sultan Süleyman'ın 'dünyanın hükümdarı' olarak tasvir edildiğini belirtti. Osmanlı Türkçesiyle hazırlanmış en eski eksiksiz basılı dünya haritası olarak kabul edilen 1559 tarihli Hacı Ahmed Dünya Haritası, Kanuni Sultan Süleyman'ı güneşe benzeten ifadeleri ve Osmanlı İmparatorluğu'nun üç kıtadaki hâkimiyetini anlatan metinleriyle 16. yüzyılın siyasi ve bilimsel dünya anlayışına ışık tutuyor.

Hacı Ahmed Dünya Haritası'ndan günümüze ulaştığı bilinen sadece 11 nüsha bulunuyor. Bu nüshalardan biri, Doha'da muhafaza ediliyor. Diğer nüshalar ise ABD Kongre Kütüphanesi, Venedik'teki Marciana Kütüphanesi, Fransa Milli Kütüphanesi ve Avusturya Milli Kütüphanesi gibi kurumların koleksiyonlarında yer alıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör