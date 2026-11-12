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Giriş Tarihi: 12.11.2026

158 günde Hatay’a ulaştı

Emekli astsubay Halil Uzel, 5 metrelik kanosuyla İstanbul’dan çıktığı deniz yolculuğunu Hatay’da tamamladı. Uzel, sonraki hedefinin Batum-Marmara rotası olduğunu açıkladı

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158 günde Hatay’a ulaştı
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Eski hava astsubayı Halil Uzel (57), Türkiye'nin su kaynaklarına, kıyılarına ve doğaya dikkat çekmek amacıyla 5 metrelik 'İnci' isimli kanosuyla İstanbul'dan başladığı yolculuğunu 158 günde Hatay'da tamamladı. 5 Haziran'da Poyrazköy'den yola çıkan Uzel, Kuzey Ege üzerinden Akdeniz'e inerek 9 Kasım'da Hatay'ın Samandağ ilçesine ulaştı. Uzel, bu süreçte toplam 3 bin 842 kilometre kürek çekti. 2012 yılından beri bu yolculuğun hayalini kurduğunu belirten Uzel, planlı ve disiplinli çalışarak hayallerinin peşinden gitmek isteyenlere örnek olmayı amaçladığını söyledi. Yolculuk sırasında özellikle İskenderun Körfezi'nde sert rüzgarlarla karşılaşan Uzel, Gökova, Patara, Hatay ve Antalya'da şiddetli fırtınalara yakalandı. Hava şartları nedeniyle Karaburun, Kumbağ ve İskenderun Körfezi'nde yaklaşık 40 gün beklemek zorunda kaldı. Günde 8 saat kürek çektiğini belirten Uzel, gelecek nisan ayında Batum'dan başlayarak Karadeniz ve Marmara kıyılarını geçmeyi planladığını açıkladı. Türkiye'nin tüm kıyılarını, adalarını ve Van Gölü dahil göllerini kapsayan yolculuğunu 10 bin kilometreye çıkarmayı hedefliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#VAN GÖLÜ
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158 günde Hatay’a ulaştı
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