Haberler Yaşam Haberleri 16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon: 51 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 3.10.2026 15:40

16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon: 51 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca DEAŞ terör örgütüne yönelik 16 ilde operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SENA SAYIN SENA SAYIN
16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon: 51 şüpheli yakalandı
  • ABONE OL

Adana, Adıyaman, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kayseri, Mardin, Mersin, Nevşehir, Sinop, Şanlıurfa ve Zonguldak'ta DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı.

SUÇ UNSURLARI TESPİT EDİLDİ

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

"OPERASYONLARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

#JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon: 51 şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA