16 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyon! 24 operasyonda 198 şüpheli yakalandı

Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Karabük, Malatya, Rize, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon ve Uşak'ta organize suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında hakkında adli işlem yapılan 198 şüpheliden 55'i tutuklandı, 29'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 64 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor. Operasyonlar sonucunda çok sayıda silah ve para ele geçirildi.

SUÇ UNSURLARI TESPİT EDİLDİ

Yakalanan şüphelilerin; suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurdukları ve örgüte üye oldukları, haksız kazanç sağlamak amacıyla tehdit ve cebir uyguladıkları, silah ve mühimmat ticareti yaparak örgütlere lojistik destek sağladıkları tespit edildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Çalışmalar sonucunda; 2 adet uzun namlulu silah, 140 adet tabanca, 23 adet kurusıkı tabanca, 61 adet av tüfeği, 3 bin 460 adet fişek, 62 adet şarjör, 842 adet silah parçası, 23 kilo 435 gram uyuşturucu madde ve 263 adet sentetik hap ele geçirildi. Ayrıca 1 milyon 261 bin 500 lira, 30 bin 400 Dolar ve 47 bin 500 Euro'ya el konuldu.

"OPERASYONLARIMIZA KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tehdit ve cebirle vatandaşlarımızın hakkına göz dikenlere ve silah kaçakçılığı yaparak suç odaklarına lojistik destek sağlayanlara yönelik operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.