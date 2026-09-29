16 milyon dolarlık usulsüz celse! Yetkisi kaldırılan hâkim salonu kilitleyip karar verdi! Hakim HSK tarafından görevden uzaklaştırıldı

Bakırköy Adliyesi'nde görev yapan hâkim E.K., müstemir yetkisinin kaldırılmasına rağmen duruşma salonunu kilitleyerek usulsüz şekilde celse açtı. E.K.'nın, görev yaptığı mahkemedeki yetkisinin kaldırıldığı ve yerine başka bir hâkimin görevlendirildiği bildirildi. Yetki devrine ilişkin karar Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından kendisine tebliğ edilmesine rağmen hâkimin, yeni hâkimin göreve başlayacağı 21 Eylül 2026 sabahında mahkeme kâtipleri E.K. ve A.B.U.'yu yanına alarak duruşma salonunun kapısını kilitlediği ve burada işlem yaptığı belirtildi.

ERTELENEN DOSYADA USULSÜZ CELSE

Söz konusu işlemin, uluslararası istinabe evrakının dönüşünün beklendiği ve duruşması daha önce 19 Kasım 2026 tarihine ertelenmiş olan bir dosya üzerinden gerçekleştirildiği öğrenildi. Davaya müdahil olan Avukat M.Y.'nin başvurusu üzerine, normal duruşma takvimi bulunmamasına rağmen celse açıldığı belirtildi. Celsenin, dosyada belirlenen duruşma tarihinden önce ve yeni görevlendirilen hâkimin göreve başlayacağı gün yapılması dikkat çekti.

ALENİYET İLKESİNE AYKIRI KARAR İDDİASI

E.K.'nın gerçekleştirdiği celsede, duruşmaların aleni yapılması ilkesine aykırı şekilde işlem tesis ettiği ve davanın reddine karar verdiği belirtildi. Aynı kararla yönetim kayyımının yetkisinin de sonlandırılmasına hükmedildiği öğrenildi. Hâkim E.K.'nın kararın gerekçesini aynı gün kaleme aldığı, müdahil avukat M.Y.'nin de aynı gün istinaf başvurusundan feragat etmesinin ardından dosyanın kesinleştirildiği kaydedildi.

16 MİLYON DOLARLIK PARA HAREKETİ

Usulsüz olduğu değerlendirilen kararın en dikkat çekici sonucunun ise bir bankada bulunan 16 milyon ABD doları tutarındaki para üzerinde ortaya çıktığı belirtildi. Yönetim kayyımı atanan Çin vatandaşı Y.A.'ya ait olduğu belirtilen söz konusu paranın, kayyımın yetkisinin sonlandırılmasına ilişkin kararın ardından el değiştirdiği öğrenildi. Böylece, yetkisi kaldırılmış olan hâkimin verdiği karar ve kararın aynı gün kesinleştirilmesiyle sonuçlanan işlemler zinciri, milyonlarca dolarlık bir para üzerindeki kayyım yönetiminin sona ermesine kadar uzandı.

HSK 2. DAİRE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Yaşanan işlemler Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun gündemine taşındı. E.K., yetkisi kaldırılmış olmasına rağmen celse açması, duruşma salonunda gerçekleştirdiği işlemler ve verdiği karar nedeniyle HSK 2. Daire tarafından görevden uzaklaştırıldı.