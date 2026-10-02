16 yaşındaki Erkan akranı tarafından katledilmişti! Cani ilk kez hakim karşısında: Pişkin savunma karşısında acılı anne çileden çıktı!

'AKIL SAĞLIĞIM YERİNDE DEĞİL'

Sanık Y.A.K. savunmasında öldürülmekten korktuğunu, daha önceden Erkan Karadeniz'in kuzeniyle arasında husumet bulunduğunu, Erkan Karadeniz ile kuzeninin kendisini öldüreceğini düşündüğünü ve akıl sağlığının yerinde olmadığını ileri sürdü. Duruşmada tanıklar da dinlenirken, taraf avukatları savunmalarını yaptı. Mahkeme 25 Aralık tarihine ertelendi.

"BENİM AKIL SAĞLIĞIM NE OLACAK"

Duruşmanın ardından açıklama yapan Erkan Karadeniz'in annesi Yonca Karadeniz, gözyaşları içerisinde sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Karadeniz, "En ağır cezayla cezalandırılmasını istiyorum, müebbet almalarını istiyorum. Benim gibi bir daha bir anne ağlamasın istiyorum. Onlar yine sokağa çıkacak, yine birisinin canını yakacak. İstemiyorum. Başka bir anne daha ağlamasın, ne olur sesimizi duyun artık! Yeter, bir çocuk daha ağlamasın. Bir de çıkıyorlar orada 'çocukmuş' diyorlar, katilleri savunuyorlar. 'Akıl sağlıkları yerinde değil' diyorlar. Benim akıl sağlığım ne olacak. Ben gece kalkıyorum yataktan, oğlumu arıyorum. Bunlar ne olacak, bunlar soruluyor mu. Ben çocuğumu... 'Erkan!' diye herkese bağırıyorum, ona ne olacak? Gece uykumdan kalkıyorum yataktan, oğlumu arıyorum. 'Erkan!' diye herkese sesleniyorum, herkesi Erkan diye görüyorum ben. Ben adalet istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Hak, hukuk istiyorum; adalet istiyorum. Onların müebbet almasını istiyorum. Çocuk değil onlar" dedi.