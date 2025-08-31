16 yaşındaki sürücü faciaya neden oldu! 13 yaşındaki kuzeni öldü

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Nurullah A.'nın kullandığı otomobil aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait U.D. idaresindeki şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüse çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durdu. Feci kazada, otomobil adeta hurdaya dönerken, kazada, ehliyetsiz çocuk sürücü Nurullah A. ve ön koltukta oturan kuzeni Velat A. yaralandı. Kaza nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, 1'i ağır 2 yaralı, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen 13 yaşındaki Velat A., hayatını kaybetti. Yakınları tarafından cenazesi alınan Velat A. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Yaralı Nurullah A. tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere Çocuk Şubesi'ne götürüldü.