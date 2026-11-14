16 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı! Mehmet Arıcan av tüfeğiyle öldürülmüştü: HTS kayıtları katili ele verdi!

ARALARINDA HUSUMET VARMIŞ

Aradan geçen 16 yılın ardından, teknolojik gelişmeler ve yeni yöntemler ışığında Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında Mehmet Arıcan dosyasındaki HTS kayıtları, mali incelemeler ve yeni tanık beyanları yeniden değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda Taşpınar Mahallesi'nde saha çalışmaları da gerçekleştirildi.