Haberler Yaşam Haberleri 16 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı! Mehmet Arıcan av tüfeğiyle öldürülmüştü: HTS kayıtları katili ele verdi!
Giriş Tarihi: 14.11.2026 15:02

16 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı! Mehmet Arıcan av tüfeğiyle öldürülmüştü: HTS kayıtları katili ele verdi!

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 2010 yılında av tüfeğiyle vurularak öldürülen Mehmet Arıcan'ın cinayeti, 16 yıl sonra yeniden açılan soruşturmayla aydınlatıldı. Cinayetin nedeni kan dondururken gözaltına alınan 17 şüpheliden 1'i tutuklandı. Meğer tarlaya girdi diye…

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16 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı! Mehmet Arıcan av tüfeğiyle öldürülmüştü: HTS kayıtları katili ele verdi!
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Olay, 7 Eylül 2010'da saat 12.30 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Taşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi olarak çalışan Mehmet Arıcan, çalıştığı yerden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Kayıp olarak aranan Arıcan'ın cansız bedeni, 4 gün sonra Karanlıkdere mevkisinde bulundu.

CANSIZ BEDENİ 4 GÜN SONRA BULUNMUŞTU

Yapılan incelemede Arıcan'ın ormanda av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olayın ardından gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesinin ardından dosya daimi aramaya alındı.

ARALARINDA HUSUMET VARMIŞ

Aradan geçen 16 yılın ardından, teknolojik gelişmeler ve yeni yöntemler ışığında Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında Mehmet Arıcan dosyasındaki HTS kayıtları, mali incelemeler ve yeni tanık beyanları yeniden değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda Taşpınar Mahallesi'nde saha çalışmaları da gerçekleştirildi.

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TARLAYA İZİNSİZ GİRDİ DİYE ÖLDÜRMÜŞ

JASAT ekipleri, araştırmaların sonucunda olayla ilişkisi olabileceği değerlendirilen 8 adrese 11 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenleyerek 17 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden H.F. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 16 şüpheli serbest bırakıldı. Olayın yaşandığı dönemde, öldürülen Mehmet Arıcan ile H.F. arasında kenevir tarlasına izinsiz girilmesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA

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16 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı! Mehmet Arıcan av tüfeğiyle öldürülmüştü: HTS kayıtları katili ele verdi!
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