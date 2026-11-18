Ankara'nın Sincan ilçesinde 25 Mart 2010'da ortadan kaybolan Hakan Ulutürk'ten 16 yıldır haber alınamıyor. Antalya'da yaşayan 66 yaşındaki anne Firdevs Akçakoca, yıllardır oğlunun akıbetini öğrenmek için mücadele ediyor. Oğlunun kaybolduğu dönemde Eskişehir'de yaşadığını, Hakan'ın ise Sincan'da kaldığını anlatan anne, aradan geçen yıllara rağmen bir sonuca ulaşamadığını söyledi. Adalet Bakanlığı bünyesinde faili meçhul dosyaların yeniden incelenmesine yönelik çalışmaların başlaması üzerine yeniden umutlanan Akçakoca, SABAH'a yaptığı özel açıklamada oğlunun kaybolduğu günden itibaren yaşadıklarını anlattı.



EV YAPTIRMAK İÇİN 50 BİN LİRASINI VERDİ

Hakan Ulutürk'ün kaybolmadan önce inşaat işlerinde çalışan Sefa Ö. isimli kişinin kendisiyle arkadaşlık kurduğunu ve evlerine girip çıktığını belirten anne Akçakoca, oğlunun ev yaptırmak amacıyla bu kişiye 50 bin lira verdiğini ancak ne evin yapıldığını ne de parasının geri ödendiğini söyledi. Oğlunun parasını geri alabilmek için avukata başvurmaya karar verdiğini anlatan anne, "Avukat, 'Vekaletini bana ver, uğraşayım paranı alayım' demiş. Perşembe günü konuşmuşlar, cuma günü gel dilekçe yazalım demiş. Ancak cuma günü saat 19.30'dan sonra oğluma ulaşamadık" diye konuştu.





"YÜRÜYÜŞE ÇIKTIM DİYE GİTMİŞ, İNANMIYORUM"

Hakan Ulutürk, 25 Mart 2010 tarihinde, iddiaya göre evinde kalan bir arkadaşına 'Ben yürüyüşe çıkıyorum. Sakın kimseye kapıyı açma, seni keserler' dedikten sonra evden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Anne Firdevs Akçakoca bu açıklamaya hiçbir zaman inanmadığını söyledi. Oğlunun başına ne geldiğinin ortaya çıkarılmasını istediğini söyledi.



"50 YAŞIMDAYDIM, 70 YAŞIMA GELDİM"

Oğluyla son konuşmasında kendi yanına gelmesini istediğini anlatan anne Akçakoca, Hakan'ın kendisine maddi sıkıntılar yaşadığını belirten anne, "Oğlum zor zamanlar geçiriyorsun çocuğunu da al yanıma gel dedim, gelmedi. Hakan kaybolduğunda 50 yaşındaydım. 70 yaşıma geldim. Artık bu acıyı çekemez oldum. Her yerim dert oldu. akıbetini öğrenmek istiyorum" diye konuştu.



"GİTMEDİĞİM YER, ÇALMADIĞIM KAPI KALMADI"

Yıllardır oğlunu bulabilmek için savcılıklara, emniyete gittiğini anlatan anne, sesini duyurmak için verdiği mücadelenin karşılıksız kaldığını söyledi. Adalet Bakanlığı bünyesinde faili meçhul dosyaların yeniden incelenmesine yönelik çalışmaların kendisi için yeni bir umut olduğunu belirten Akçakoca, "Ne savcısı kaldı ne polisi kaldı. Yeter artık. 16 senedir elini kolunu sallayarak geziyorlar. Katil kimse bulunsun. Ben oğlumun mezarı olsun, düşmanının kim olduğunu öğreneyim istiyorum" ifadelerini kullandı.



"KİM ÖLDÜRDÜYSE ORTAYA ÇIKSIN, GÖZLERİM AÇIK GİTMESİN"

Oğlunun yaşayıp yaşamadığını bilmeden geçen 16 yılın kendisini tükettiğini dile getiren anne Akçakoca, Hakan'ın sağ bulunması yönündeki umudunun kalmadığını söyledi. Oğlunun başına ne geldiğinin ortaya çıkarılmasını isteyen acılı anne, "Ben umudumu kaybettim. ölmese, onu zincirine bağlasalar bir yolunu bulur, gelirdi. Ama öldüyse kemiklerini istiyorum, Bir mezarı olsun istiyorum. Bu belirsizlik beni öldürdü. Kim öldürdüyse ortaya çıksın. Benim tek isteğim oğlumun akıbetini öğrenmek. Sağsa sağ bulunsun, öldüyse mezarı bulunsun. Evlat acısı çok zor. Kim öldürdüyse ortaya çıksın. Gözlerim açık gitmesin" sözleriyle yetkililere çağrıda bulundu.