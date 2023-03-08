Haberler Yaşam Haberleri 160 Kimin Numarası ve Nereye Ait? 160 Nolu Telefon Hangi Durumlarda Aranır?
Giriş Tarihi: 8.3.2023 09:05 Son Güncelleme: 8.3.2023 09:05

160 Kimin Numarası ve Nereye Ait? 160 Nolu Telefon Hangi Durumlarda Aranır?

Artık günümüzde pek çok işlemi oturduğumuz yerden internet üzerinden veya çağrı merkezleri aracılığı ile kolaylıkla halledebilmekteyiz. İşlerimizi kolaylaştırması konusunda büyük etkisi olan çağrı merkezleri sayesinde hızlı ve güvenilir bir şekilde sorunlarımız minimuma inebilmektedir. Kurumsal bir numara olan 160 nolu telefon da bu hizmeti veren çağrı merkezi numaralarından biridir. Peki, 160 kimin numarası? 160 nolu telefon nerenin numarası?

160 Kimin Numarası ve Nereye Ait? 160 Nolu Telefon Hangi Durumlarda Aranır?

Bazen bazı konuların içinden tek başımıza çıkamayız, bazen işimizi bir bilen ile yapmak isteriz, bazen de çok yoğun oluruz ve kısa sürede işlerimizi halletmemiz gerekebilir. İşte bu durumlarda bize yardımcı olmak ve işlerimizi hızlandırıp, sorunlarımızı çözmek için çağrı merkezleri devreye girer. Çağrı merkezleri bizlere yaşadığımız sorunlarla ilgili yardımcı olmak amacıyla kurulmuşlardır. 160 nolu telefon da bir çağrı merkezine ait kurumsal telefonlardan biridir. Peki, 160 nolu telefon bize hangi konularda yardımcı olur? 160 kimin numarasıdır? İşte, tüm detaylar…

160 Nerenin Numarasıdır?

160, e-Devlet Kapısı Çağrı Merkezi'ne ait telefon numaralarından biridir. E-Devlet internet ve mobil uygulama üzerinde de hizmet vermektedir. Özellikle bu iki yolu kullanamayan ya da herhangi bir sorunla karşılaşan kişiler 160 nolu çağrı merkezini arayarak soru ve şikâyetlerini bildirebilmektedir. 160 nolu e-Devlet Çağrı Merkezi bu portal üzerinden yapılan şifre, e-imza, hizmetlerin kullanımında yaşanan teknik sorunlar, siteye erişim, sayfanın açılmaması ve diğer tüm soru ve sorunlara cevap vermektedir.

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160 Kimin Numarası ve Nereye Ait? 160 Nolu Telefon Hangi Durumlarda Aranır?
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