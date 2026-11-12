1600 yıl sonra gün yüzüne çıktı! Bebek iskeletindeki tek göz ayrıntısı şaşkına çevirdi

Hem arkeolojide hem tıpta çığır açtı

Peru'da gün yüzüne çıkarılan bu antik kalıntı, geçmiş uygarlıkların sadece yaşam tarzını değil, genetik ve tıbbi geçmişini de çarpıcı bir şekilde aydınlattı. Bilim dünyası, bu gizemi aydınlatarak antik DNA analizlerinin gücünü bir kez daha kanıtlamış oldu.