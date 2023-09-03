169 yıllık tarihi hamam kültür-sanat merkezi oldu

Üsküdar Belediyesi Nevmekan zincirine yeni bir halka daha ekledi. Unutulmuş tarihi mekanları gençler için kültür-sanat merkezlerine dönüştüren Üsküdar Belediyesi, İcadiye Dağ Hamamı olarak bilinen ve metruk halde bulunan yaklaşık 169 yıllık tarihi binayı aslına uygun restore ederek İstanbulluların kullanımına açtı. Tarihi bina Üsküdar Belediyesi'nin İstanbul'a kazandırdığı Nevmekan markasının dördüncü halkası oldu.Nevmekan Kuzguncuk'un açılışı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi.Açılışta konuşan Altun "Bu kıymetli eser 1854 senesinde Şeyhülislam Ahmet Arif Hikmet tarafından hamam olarak yaptırıldı. Esas olarak Arif Hikmet Efendi'nin Medine'deki kütüphaneyi finanse etmek üzere kurdurduğu bir hamam ve bugün yeniden kütüphane hüviyetine kavuşuyor. O gün bir kütüphaneyi finanse etmek için kurulan bu yapı, bugün bizatihi kendisi bir kütüphane kimliğiyle varlık gösteriyor. Gerçekten bu son derece kıymetli bir tevafuk ve buna gerçekten şahitlik etmek çok kıymetli" dedi.