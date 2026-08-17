17 Ağustos’un batık şehri 27 yıldır ilk günkü gibi

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sular altında kalan yapılar ve eşyalar, 27 yıl sonra dalgıçlar tarafından görüntülendi. Değirmendere Sahili'nin 180 metre açığında, 18 ila 55 metre derinlikte bulunan batık alan, bugün deniz canlıları için yapay resif ve dalış turizmi açısından önemli bir merkez haline geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi dalgıçları ile Değirmendere Sualtı Topluluğu ekipleri, deniz tabanındaki yapı kalıntılarını görüntüledi.

Bölgede kökünden sökülmüş çınarlar, çay bahçesine ait şemsiyeler, sokak lambaları ve seyyar satıcı tezgâhları bulunuyor. DESSAT Başkanı Murat Kulakaç, deprem sırasında Deniz Kuvvetleri'nde 1. sınıf dalgıç astsubayı olarak görev yaptığını belirterek, "Dışarıda hayat çok hızlı şekilde onarıldı ama gerçek görüntüler ilk günkü gibi su altında hâlâ tüm canlılığıyla duruyor" dedi.

ulakaç, yapı kalıntılarının artık su altı canlıları için yapay resif olduğunu belirterek, "Depremin unuttuğumuz tüm gerçek görüntüleri suyun altında olduğu gibi duruyor" ifadelerini kullandı.