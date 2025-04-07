17 yaşında meme kanseri hastam var

Meme kanserinin görülme oranı arttı. Hatta meme kanserinin görülme yaşı 17 yaşına kadar indi. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Sakin, "17 yaşında bile meme kanserine yakalanan hastam var. Meme kanserinin görülme oranı genç yaşlara kadar indi" dedi. Her yıl 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası'nda kansere karşı farkındalık oluşturulmaya çalışımıyor. Meme kanseri ise dünya genelinde kadınlar arasında en yaygın kanser türlerinin başında geliyor. Son yıllarda, daha genç yaşlardaki bireylerde de görülmeye başlanması, erken teşhisin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

ERKEN MÜDAHALE...

34 yaşındaki Cansu Taşkın da meme kanserine karşı verdiği mücadeleyle dikkat çekiyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Sakin, Cansu Taşkın'ın her yaşta insanı tehdit eden kanserin erken müdahale ile yenilebileceğinin en güzel örneği olduğunu söyleyerek, "Hastamız, elle yaptığı muayenede göğsünde bir kitle olduğunu anlıyor. Bize geldiğinde lokal ileri evre dediğimiz evrede, yani koltuk altındaki bezelerde de tümörü mevcuttu. Ameliyat gayet başarılı ve güzel geçti. Ameliyat sonucunda da herhangi bir canlı tümör hücresine rastlanmadı" dedi. Genetik riski yüksek olan ve yoğun genetik öyküsü olan insanlarda meme kanseri görülme oranının daha fazla olduğunu belirten Doç. Dr. Sakin, "Tarama programlarına düzenli bir şekilde katılmaları gerekmektedir. 17 yaşında bile meme kanserine yakalanan hastam var. Meme kanserinin görülme oranı bu yaşlara kadar indi" dedi.