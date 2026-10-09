17 Yaşındaki Ali Berk son yolculuğuna uğurlandı!

Kırıkkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ali Berk Arslan'ın genç yaşta hayatını kaybetmesi, ailesini, eğitim camiasını ve arkadaşlarını yasa boğdu. Rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren Arslan için düzenlenen cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Cenaze törenine Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Acar, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık ve İl Millî Eğitim Müdürü Rahmi Güney'in yanı sıra öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

EĞİTİM CAMİASI YASTA

Kırıkkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yapılan açıklamada, Ali Berk Arslan'ın vefatından duyulan derin üzüntü dile getirildi. Açıklamada, genç öğrenciye Allah'tan rahmet; acılı ailesine, sevenlerine, öğretmenlerine ve arkadaşlarına sabır ve başsağlığı dilendi.

OKUL ÇIKIŞI FENALAŞMIŞTI

Yahşihan ilçesi Erenler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, okul çıkışında arkadaşlarıyla yemek yemek için Yeni Sanayi istikametine yürüyen 17 yaşındaki Ali Berk Arslan, bir süre sonra arkadaşlarına "Nefesim daralıyor" dedi. Ardından aniden yere yığılan genç öğrenci, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İlk değerlendirmelerde kalp krizi ihtimali üzerinde durulurken, Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili şüpheli ölüm kapsamında soruşturma başlattı. Ali Berk Arslan'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör