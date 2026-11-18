Olay, 15 Kasım'da saat 23.00 sıralarında Nusaybin ilçesi Gırnavas Mahallesi Baraj yolu üzerindeki bir tarlada meydana geldi. Bıçaklı saldırıya uğrayan Barış Şener, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.