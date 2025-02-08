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Giriş Tarihi: 8.2.2025 20:23 Son Güncelleme: 8.2.2025 20:43

17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü 15 yaşındaki lise öğrencisi kızı ezdi

Bursa’da ehliyetsiz şekilde ağabeyine ait minibüsü kullanan 17 yaşındaki Y.E, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 15 yaşındaki lise öğrencisi Semanur Akdere’ye çarptı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kız, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü 15 yaşındaki lise öğrencisi kızı ezdi

Osmangazi ilçesi Uluabatlı Hasan Bulvarı üzerinde kuzeniyle birlikte yürüyen Semanur Akdere, yaya geçidinden karşıya geçmek istediği sırada, kontrolden çıkan ve park halindeki araçlara çarpan bir minibüsün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Semanur Akdere'yi, Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Burada yoğun bakımda tedaviye alınan lise öğrencisi Akdere'nin beyin kanaması geçirdiği ve vücudunda çok sayıda kırıkların olduğu tespit edildi. Semanur'un hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI

Semanur Akdere'ye çarparak ağır yaralanmasına neden olan sürücü kısa sürede gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada sürücü Y.E'nin 17 yaşında olduğu ve ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Kullandığı minibüsün ağabeyine ait olduğu öğrenilirken, Y.E'nin aynı minibüsle sürekli trafiğe çıktığı iddia edildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Hakkında hazırlanan evraklarla Adliyeye sevk edilen Y.E tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü 15 yaşındaki lise öğrencisi kızı ezdi
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