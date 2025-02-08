17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü 15 yaşındaki lise öğrencisi kızı ezdi

Osmangazi ilçesi Uluabatlı Hasan Bulvarı üzerinde kuzeniyle birlikte yürüyen Semanur Akdere, yaya geçidinden karşıya geçmek istediği sırada, kontrolden çıkan ve park halindeki araçlara çarpan bir minibüsün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Semanur Akdere'yi, Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Burada yoğun bakımda tedaviye alınan lise öğrencisi Akdere'nin beyin kanaması geçirdiği ve vücudunda çok sayıda kırıkların olduğu tespit edildi. Semanur'un hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.