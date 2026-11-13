17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü iki kız kardeşi hayattan kopardı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen trafik kazası iki kız kardeşi birbirinden ayırdı. Kaza, saat 22.30 sıralarında ilçe merkezindeki Tepecikler Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, farklı marketlerde çalıştıkları öğrenilen 24 yaşındaki Aleyna Arslan ile 20 yaşındaki Aybüke Arslan, iş çıkışında buluşarak motosikletle evlerine gitmek üzere yola çıktı.

İKİ KIZ KARDEŞ AĞIR YARALANDI

Aleyna Arslan'ın kullandığı motosiklet, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü B.B. yönetimindeki panelvan araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletle birlikte yola savrulan iki kardeş ağır yaralandı.

ALEYNA ARSLAN HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Aleyna ve Aybüke Arslan kardeşler, ambulanslarla Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 24 yaşındaki Aleyna Arslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan 20 yaşındaki Aybüke Arslan ise Geyve Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Merkez Kampüsü'ne sevk edildi. Entübe edildiği öğrenilen genç kızın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

İki kız kardeşi birbirinden ayıran feci kazanın ardından olay yerinde yürek burkan bir manzara ortaya çıktı. Çarpışmanın şiddetiyle parçalanan motosikletten geriye kopan parçalar kalırken, kız kardeşlere ait olduğu öğrenilen bir ayakkabı ve atkı da yola savruldu.

17 YAŞINDAKİ EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü 17 yaşındaki B.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin ise ağır yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.