17 yaşındaki genç kaza kurşununa kurban gitti!

Derince İlçesi Mersincik Mahallesi'nde meydana gelen üzücü olay, edinilen bilgilere ve iddialara göre şu şekilde gelişti. Emin Tuğrul Öztürk, arkadaş grubuyla bir arada bulunduğu esnada tabancayla oynamaya başladılar. Bu sırada silah aniden ateş aldı ve silahtan çıkan kurşun gencin göğsüne isabet etti. Olay esnasında büyük panik yaşayan arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla derhal hastaneye kaldırılan talihsiz genç, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

AK Parti Derince İlçe Gençlik Kolları bünyesinde aktif görev yaptığı öğrenilen Öztürk'ün ani ve acı vefatı, ailesini, dava arkadaşlarını ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Olayın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede detaylı inceleme başlattı. Tabancanın kime ait olduğu, ateş alma anı ve olayın tam olarak nasıl gerçekleştiğinin netleştirilmesi amacıyla yürütülen çok yönlü soruşturma devam ediyor. Hayatını kaybeden Emin Tuğrul Öztürk'ün cenazesi, bugün (4 Kasım 2026 Çarşamba) ikindi namazına müteakip Derince Mersincik Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Derince Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.