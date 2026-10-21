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Giriş Tarihi: 21.10.2026 16:27

17 yaşındaki lise öğrencisi 5. kattan düştü

Adıyaman’da yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Özel bir okulun 12. sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Enes Karayıldız, okulun 5. katındaki pencereden bahçeye düşerek hayatını kaybetti.

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İbrahim Halil ÇELİK İbrahim Halil ÇELİK
17 yaşındaki lise öğrencisi 5. kattan düştü
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Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde bulunan bir özel okulda sabah saatlerinde facia yaşandı. Edinilen bilgilere göre, okulun 12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Enes Karayıldız, henüz belirlenemeyen bir nedenle 5. kattaki pencereden okul bahçesine düştü.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından apar topar özel bir hastaneye kaldırılan genç öğrenci Enes Karayıldız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ailesini, öğretmenlerini ve arkadaşlarını yasa boğan acı olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

#ADIYAMAN
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17 yaşındaki lise öğrencisi 5. kattan düştü
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