17 yaşındaki lise öğrencisi 5. kattan düştü

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde bulunan bir özel okulda sabah saatlerinde facia yaşandı. Edinilen bilgilere göre, okulun 12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Enes Karayıldız, henüz belirlenemeyen bir nedenle 5. kattaki pencereden okul bahçesine düştü.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından apar topar özel bir hastaneye kaldırılan genç öğrenci Enes Karayıldız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ailesini, öğretmenlerini ve arkadaşlarını yasa boğan acı olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.