17 yaşındaki Melek Nur’u öldüren sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

İstanbul'da 31 Aralık gecesi öldürülen 17 yaşındaki Melek Nur Özgener'in ölümüne ilişkin soruşturma tamamlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, hastaneye yaralı şekilde gelen Melek Nur Özgener'in kafasının sol bölgesinden giriş ve sağ tarafından çıkış olmak üzere bir adet mermi girişi olduğu belirtilmişti. İddianamede, şüpheli Ercan Şahin'in hastaneden kaçarak uzaklaştığı ve Melek Nur Özgener'in yılbaşından bir hafta sonra 6 Ocak 2024 tarihinde hastanede yaşamını yitirdiği aktarılmıştı. Şüpheli Şahin'in ise olaydan 8 gün sonra karakola giderek teslim olduğu belirtildi. Şahin'in ifadesinde araç içerisinde Melek ve N.A. ile sohbet ettiklerini, sohbet sırasında vites yanında duran silahı Melek'in görmesi üzerine almak istediğini ifade etmişti. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Ercan Şahin'in suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği belirtilerek Ercan'ın olayda doğrudan kasıtla hareket ettiği vurgulandı. Şüpheli Ercan Şahin'in "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyordu.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ercan Şahin bulunduğu cezaevinden getirildi. Müşteki Meleknur Özgener'in ailesi ile avukatları da katıldı. Müşteki avukatları sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

"TEK ŞAHİDİM ALLAH"

Sanık Ercan Şahin esasa ilişkin mütalaaya katılmadığını söyleyerek, "Öldürme kastım yoktur. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Melek benim kardeşimdir. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Sanık son sözünde, "Ben iki çocuk babasıyım. Bunu kasıtlı yapmadım" ifadelerini kullandı.

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Kararını açıklayan mahkeme, Şahin'i, 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Cezada herhangi bir indirim uygulamayan heyet, sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmetti.