17 yaşındaki sürücünün korku dolu anları kamerada: Levhaya çarptı, metrelerce savruldu!

Kaza, akşam saatlerinde Arsin ilçesi Yanbolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki M.T. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce savrularak yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletin levhaya çarpması ve genç sürücünün savrulmasının ardından çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu görüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.T., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. M.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.