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Giriş Tarihi: 26.09.2026 11:08

170 bin liralık hırsızlık otobüste son buldu! 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bir evden yaklaşık 170 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldığı belirlenen şüpheli, kentten ayrılmak üzere bindiği otobüste polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin, farklı illerdeki benzer hırsızlık olaylarına da karıştığı ve hakkında 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

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170 bin liralık hırsızlık otobüste son buldu! 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Gölbaşı ilçesinde meydana gelen evden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, hamile olduğu öğrenilen kadın şüphelinin tanınmamak için kara çarşaf ve şapka takarak olay yerine geldiği belirlendi. Şüphelinin, kilitlenmeden kapatılan evin kapısından içeri girerek yaklaşık 170 bin lira değerinde para ve ziynet eşyasını çaldığı tespit edildi.

PARKTA KIYAFET DEĞİŞTİRDİ

Hırsızlığın ardından parkta üzerindeki kıyafetleri değiştiren şüphelinin, daha sonra taksiye binerek bölgeden uzaklaştığı belirlendi. Soruşturmayı genişleten ekipler, şüphelinin ağustos ayında Bolu'da yaklaşık 300 bin lira, eylül ayında ise Kastamonu'da yaklaşık 40 bin lira değerinde para ve ziynet eşyasının çalındığı iki ayrı evden hırsızlık olayına da karıştığını tespit etti.

OTOBÜSTE YAKALANDI

Polis ekiplerinin çalışması sonucu, hırsızlık suçundan 152 ayrı suç kaydı bulunan ve hakkında toplam 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen şüphelinin Ankara'dan otobüsle Konya'ya gitmek üzere olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından otobüste yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#ANKARA

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170 bin liralık hırsızlık otobüste son buldu! 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu
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