Antalya'da yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içkinin önüne geçmek için uygulamalar gerçekleştirildi. Kentte 5 depoda tonlarca kaçak içkinin piyasaya sürülmek üzere olduğu bilgisini alan Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı baskında 3 milyondan fazla şişelenmiş, toplamda 175 ton kaçak içki ele geçirildi. Piyasa değerinin 75 milyon liranın üzerinde olduğu tespit edilen kaçak içkilere el konulup, 6 şüpheli de gözaltına alındı. Jandarma yetkilileri, operasyonlarda ele geçirilen içkinin cumhuriyet tarihinde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğunu belirtti.