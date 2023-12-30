Haberler Yaşam Haberleri 175 ton kaçak içki ele geçirildi
Giriş Tarihi: 31.12.2023

175 ton kaçak içki ele geçirildi

Antalya'da yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içkinin önüne geçmek için uygulamalar gerçekleştirildi. Kentte 5 depoda tonlarca kaçak içkinin piyasaya sürülmek üzere olduğu bilgisini alan Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı baskında 3 milyondan fazla şişelenmiş, toplamda 175 ton kaçak içki ele geçirildi. Piyasa değerinin 75 milyon liranın üzerinde olduğu tespit edilen kaçak içkilere el konulup, 6 şüpheli de gözaltına alındı. Jandarma yetkilileri, operasyonlarda ele geçirilen içkinin cumhuriyet tarihinde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğunu belirtti.

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175 ton kaçak içki ele geçirildi
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