Adana’da 18 iş yerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı

VALİ YANGIN YERİNE GELDİ

Bölgeye giden Adana Valisi Süleyman Elban ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, ekiplerden yangınla ilgili bilgi aldı. Elban, gazetecilere, yangının kısa sürede diğer iş yerlerine de sıçradığını belirterek, şöyle konuştu: "Arada bir kolonya tesisi var. Tesisteki uçucu ve alkol olan tanklar patlayınca yangının diğer iş yerlerine sıçraması çok hızlanıyor. Şu anda hem belediyelerimizin itfaiye araçları hem Orman Bölge Müdürlüğümüzün arazözleri, helikopterlerimiz ve emniyetimizin 8 TOMA'sı ile yangına müdahale ediliyor. Henüz kontrol altına aldık diyemeyiz ancak yangının yan iş yerlerine ve diğer yerlere sıçrama ihtimali biraz daha azaldı. Müdahaleler yoğun şekilde devam ediyor."