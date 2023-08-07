Adana’da 18 iş yerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Adana'da bir plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Alevler, kısa sürede kolonya fabrikasına sıçradı. Kolonya fabrikasında bulunan uçucu ve alkol olan tanklar patlayınca yangın daha da büyüdü. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Adana Valisi Süleyman Elban, olay yerine gelip incelemelerde bulundu. Vali Elban, "Tek sevindirici taraf can kaybımız ya da yaralının olmaması. Şu an için yangından etkilenen iş yeri sayısı 18. Daha fazla iş yeri ve alanın etkilenmemesi için arkadaşlarımız büyük bir gayretle olaya müdahale etmeye çalışıyorlar" dedi. Sabah saatlerinde başlayıp 18 iş yerine daha sıçrayan yangın 7 saat sonra kontrol altına alındı. Adeta küle dönen fabrikalarda soğutma çalışmaları sürüyor.
KOLONYA FABRİKASINA SIÇRADI
Yangın, saat 06.10 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde yer alan sanayi sitesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Tesisi kısa sürede saran alevler, kolonya fabrikasına da sıçradı. Kolonya fabrikasında bulunan uçucu ve alkol olan tanklar patlayınca yangın daha da büyüdü. Firma yetkililerinin ihbarı üzerine yangına itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
VALİ YANGIN YERİNE GELDİ
Bölgeye giden Adana Valisi Süleyman Elban ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, ekiplerden yangınla ilgili bilgi aldı. Elban, gazetecilere, yangının kısa sürede diğer iş yerlerine de sıçradığını belirterek, şöyle konuştu: "Arada bir kolonya tesisi var. Tesisteki uçucu ve alkol olan tanklar patlayınca yangının diğer iş yerlerine sıçraması çok hızlanıyor. Şu anda hem belediyelerimizin itfaiye araçları hem Orman Bölge Müdürlüğümüzün arazözleri, helikopterlerimiz ve emniyetimizin 8 TOMA'sı ile yangına müdahale ediliyor. Henüz kontrol altına aldık diyemeyiz ancak yangının yan iş yerlerine ve diğer yerlere sıçrama ihtimali biraz daha azaldı. Müdahaleler yoğun şekilde devam ediyor."
"CAN KAYBI VE YARALIMIZ YOK"
Çevre illerden talep edilen itfaiye ekiplerinin bölgeye gelmeye başladığını dile getiren Elban, "Tek sevindirici taraf can kaybımız ya da yaralının olmaması. Şu an için yangından etkilenen iş yeri sayısı 18. Daha fazla iş yeri ve alanın etkilenmemesi için arkadaşlarımız büyük bir gayretle olaya müdahale etmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı. Sabah saatlerinde başlayıp 18 iş yerine daha sıçrayan yangın 7 saat sonra kontrol altına alındı. Adeta küle dönen fabrikalarda soğutma çalışmaları sürüyor.