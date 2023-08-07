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Giriş Tarihi: 7.8.2023 14:37 Son Güncelleme: 7.8.2023 15:24

Adana'da 18 iş yerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Adana’da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve aralarında kolonya fabrikasının da olduğu 18 iş yerine sıçrayan yangının, kontrol altına alındığı kaydedildi. Bölgede ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Adana’da 18 iş yerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Adana'da bir plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Alevler, kısa sürede kolonya fabrikasına sıçradı. Kolonya fabrikasında bulunan uçucu ve alkol olan tanklar patlayınca yangın daha da büyüdü. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Adana Valisi Süleyman Elban, olay yerine gelip incelemelerde bulundu. Vali Elban, "Tek sevindirici taraf can kaybımız ya da yaralının olmaması. Şu an için yangından etkilenen iş yeri sayısı 18. Daha fazla iş yeri ve alanın etkilenmemesi için arkadaşlarımız büyük bir gayretle olaya müdahale etmeye çalışıyorlar" dedi. Sabah saatlerinde başlayıp 18 iş yerine daha sıçrayan yangın 7 saat sonra kontrol altına alındı. Adeta küle dönen fabrikalarda soğutma çalışmaları sürüyor.

KOLONYA FABRİKASINA SIÇRADI

Yangın, saat 06.10 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde yer alan sanayi sitesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Tesisi kısa sürede saran alevler, kolonya fabrikasına da sıçradı. Kolonya fabrikasında bulunan uçucu ve alkol olan tanklar patlayınca yangın daha da büyüdü. Firma yetkililerinin ihbarı üzerine yangına itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

İtfaiye ekipleri, çok sayıda tanker ve arazözle yangına müdahale etmeye başladı. Havadan yangın söndürme helikopteri karadan da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 8 TOMA da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, büyük oranda kontrol altına alındı.

VALİ YANGIN YERİNE GELDİ

Bölgeye giden Adana Valisi Süleyman Elban ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, ekiplerden yangınla ilgili bilgi aldı. Elban, gazetecilere, yangının kısa sürede diğer iş yerlerine de sıçradığını belirterek, şöyle konuştu: "Arada bir kolonya tesisi var. Tesisteki uçucu ve alkol olan tanklar patlayınca yangının diğer iş yerlerine sıçraması çok hızlanıyor. Şu anda hem belediyelerimizin itfaiye araçları hem Orman Bölge Müdürlüğümüzün arazözleri, helikopterlerimiz ve emniyetimizin 8 TOMA'sı ile yangına müdahale ediliyor. Henüz kontrol altına aldık diyemeyiz ancak yangının yan iş yerlerine ve diğer yerlere sıçrama ihtimali biraz daha azaldı. Müdahaleler yoğun şekilde devam ediyor."

"CAN KAYBI VE YARALIMIZ YOK"

Çevre illerden talep edilen itfaiye ekiplerinin bölgeye gelmeye başladığını dile getiren Elban, "Tek sevindirici taraf can kaybımız ya da yaralının olmaması. Şu an için yangından etkilenen iş yeri sayısı 18. Daha fazla iş yeri ve alanın etkilenmemesi için arkadaşlarımız büyük bir gayretle olaya müdahale etmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı. Sabah saatlerinde başlayıp 18 iş yerine daha sıçrayan yangın 7 saat sonra kontrol altına alındı. Adeta küle dönen fabrikalarda soğutma çalışmaları sürüyor.

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Adana'da 18 iş yerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı
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