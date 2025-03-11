18 Mart resmi tatil mi? İşte Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü önemi ve resmi tatil günleri

18 Mart resmi tatil mi 2025 yılı için araştırılmaya başladı. Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anlamı ve önemi ile okullar başta olmak üzere tüm ülkede çeşitli etkinliklerle anılacak. Konuyla ilgili resmi tatil tarihleri gündemde.
18 MART RESMİ TATİL Mİ?
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü resmi tatiller arasında yer almıyor.
Buna göre okullar ve kamu kurumları normal çalışma düzenlerine devam edecek. Ancak Çanakkale'de okullara bir gün süreyle ara verilecek:
Çanakkale Valiliği okulların tatil olacağını böyle duyurdu:
"18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. Yıl Dönümünün ilimizde coşkulu bir şekilde kutlanması amacıyla 18 Mart 2025 Salı günü Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi/özel temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim kurumlarında, halk eğitimi merkezlerinde, özel kurslarda, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ ANLAMI VE ÖNEMİ
I. Dünya Savaşı sırasında 18 Mart 1915 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Cevat Paşa'nın komutanlığında zaferiyle sona eren Çanakkale Deniz Savaşları'nın anıldığı gün ve onun vesilesiyle kurtuluş mücadelesindeki şehitleri anma günü bu tarihin anlam ve önemini ifade ediyor.
RESMİ TATİL KAPSAMINDAKİ GÜNLER
1 Ocak Yılbaşı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Zafer Bayramı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Ramazan Bayramı
Kurban Bayramı