18 Mart resmi tatil mi? İşte Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü önemi ve resmi tatil günleri

18 Mart resmi tatil mi 2025 yılı için araştırılmaya başladı. Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anlamı ve önemi ile okullar başta olmak üzere tüm ülkede çeşitli etkinliklerle anılacak. Konuyla ilgili resmi tatil tarihleri gündemde.