Haberler Yaşam Haberleri 18 Mart resmi tatil mi? İşte Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü önemi ve resmi tatil günleri
Giriş Tarihi: 11.3.2025 14:59 Son Güncelleme: 11.3.2025 15:24

18 Mart resmi tatil mi? İşte Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü önemi ve resmi tatil günleri

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü her yıl Türkiye'nin dört bir yanında anılıyor. 2025 yılında salı gününe denk geldiği görülen tarihin resmi tatil günleri arasında yer alıp almadığı araştırılmaya başladı. Okullar ve kamu kurumlarında çalışanların araştırdığı tarih gündemde. Peki; 18 Mart resmi tatil mi? İşte, günün anlam ve önemi...

18 Mart resmi tatil mi? İşte Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü önemi ve resmi tatil günleri

18 Mart resmi tatil mi 2025 yılı için araştırılmaya başladı. Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anlamı ve önemi ile okullar başta olmak üzere tüm ülkede çeşitli etkinliklerle anılacak. Konuyla ilgili resmi tatil tarihleri gündemde.

18 MART RESMİ TATİL Mİ?

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü resmi tatiller arasında yer almıyor.

Buna göre okullar ve kamu kurumları normal çalışma düzenlerine devam edecek. Ancak Çanakkale'de okullara bir gün süreyle ara verilecek:

Çanakkale Valiliği okulların tatil olacağını böyle duyurdu:

"18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. Yıl Dönümünün ilimizde coşkulu bir şekilde kutlanması amacıyla 18 Mart 2025 Salı günü Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi/özel temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim kurumlarında, halk eğitimi merkezlerinde, özel kurslarda, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ ANLAMI VE ÖNEMİ

I. Dünya Savaşı sırasında 18 Mart 1915 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Cevat Paşa'nın komutanlığında zaferiyle sona eren Çanakkale Deniz Savaşları'nın anıldığı gün ve onun vesilesiyle kurtuluş mücadelesindeki şehitleri anma günü bu tarihin anlam ve önemini ifade ediyor.

RESMİ TATİL KAPSAMINDAKİ GÜNLER

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Ramazan Bayramı

Kurban Bayramı

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18 Mart resmi tatil mi? İşte Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü önemi ve resmi tatil günleri
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