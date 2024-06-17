18 yaşındaki Ayşegül Akkaya’dan acı haber: Motosiklet kazasında can verdi!

Kaza, dün akşam saatlerinde Hoşgör Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.A., ablası Ayşegül Akkaya ile 27 ASG 994 plakalı motosikletle dolaşmaya çıktı. Motosiklet bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak refüje ve ağaca çarparak devrildi.

Kazada başlarında kask bulunmadığı belirtilen abla ve kardeş yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Ayşegül Akkaya'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Akkaya'nın cenazesi olay yerinde yapılan inceleme sonrası adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan H.A. ise hastanede tedaviye alındı.

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Ayşegül Akkaya'nın cenazesi, otopsi işlemleri sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.