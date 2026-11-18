



"15 TANE KAMERA KAYDI VARDI"



Oğlunu kovaladığını öne sürdüğü sürücünün bulunmasını isteyen Ağaç, "Bizim önceliğimiz vefat eden oğlum Enes Ağaç'ı kovalayan siyah otomobilin bulunması. 1 buçuk seneden beri kendimiz de araştırıyoruz. 10-15 tane kamera kaydı var. Kamera kayıtları olmasına rağmen, 'Plakası okunamıyor' diye bulamıyorlarmış. Benim gitmediğim yer kalmadı. Günümüzde o kadar teknolojimiz var. 15 tane kamera kaydı olmasına rağmen nasıl oluyor da plaka okunmuyor. Bana göre bu bir soru işareti, şaşırıyorum" diye konuştu.



"ÇOCUĞUMUN ÖNÜNÜ KESİP SİLAH ÇEKİYOR"



Kazadan önce yaşananları anlatan Ağaç, "Bunlar karşılıklı yoldan gelirken adam Seymen Sapağı'na girmeye kalkıyor. Benim çocuğumun önüne doğru kırıyor. Benim çocuğum da ona el işareti yapıp yoluna devam ediyor. Bu şahıs Seymen Sapağı'na girmekten vazgeçiyor ve benim çocuğumun peşine düşüyor. 300 metre ileride arabayla çocuğumun önünü kesiyor. 15-20 saniye konuşuyorlar, bağırış sesleri oluyor. Kamera kayıtlarında üç tane çocuk var. Onlardan birisi de şahit oldu zaten. Çocuğuma silah çekiyor. Çocuğum korktuğu için motosikletle geri geliyor. Araba da geri gidince çocuğumun önü açılıyor. Önü açılınca kaçıyor. Yaklaşık 250 metre ileride ise ana caddeden tali yola giren bir şahısla kazaya karışıyor" şeklinde konuştu.