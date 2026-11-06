18 yıl boyunca kimsenin haberi olmadı! Çöplerden dev heykeller yaptı

Kendi kendini yetiştirmiş bir heykeltıraş olan Nek Chand, devasa projesine 1950'lerde bir hobi olarak başladı. Gündüzleri yol müfettişi olarak görev yapıyor, mesai bitiminde ise bisikletine atlayarak devlete ait ormanlık alanın yolunu tutuyordu. Hindistan ile Pakistan'ın ayrılmasının ardından bölgede yapılan inşaatlardan arta kalan atıkları titizlikle topluyordu.