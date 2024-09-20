18 yıl önce kaybolan kadının oğlu ve gelini tutukladı

Kastamonu Azdavay'da 18 yıl önce ortadan kaybolan kadının oğlu ve gelini, 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. Gümürtler Köyü'nde yaşayan ve 2006'da kaybolan Hatice Musaoğlu'nun dosyası, aile üyelerinin ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına başvurmasıyla tekrar açıldı. Programa katılan Hatice Musaoğlu'nun kızları, annelerinin kaybolmasıyla ilgili kardeşleri Aydın Musaoğlu'ndan şüphelendiklerini söyledi. Bu ifadelerin Azdavay Cumhuriyet Savcılığı'nca ihbar kabul edilmesinin ardından, Aydın Musaoğlu polis tarafından gözaltına alındı.Adliyeye önceki gün sevk edilen Aydın Musaoğlu tutuklandı. Aydın Musaoğlu'nun emniyet sorgusu dün tamamlanan ve adliyeye götürülen eşi Nevin Musaoğlu da 'kasten öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada Hatice Musaoğlu'nun o dönem oğlu ve geliniyle birlikte yaşadığı evin bahçesinde de kazı çalışması gerçekleştirildi.