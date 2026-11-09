18 yıllık sır 372 saatlik görüntüyle çözüldü

Karaman'da terzilik yapan 33 yaşındaki Erkan Erkara, 27 Aralık 2008'de ortadan kaybolmuş, 4 Ocak 2009'da Gödet Barajı civarında avcılar tarafından battaniyeye sarılı halde cansız bedeni bulunmuştu. Yapılan incelemede vücudunda kesici ve delici alet yaraları tespit edilen Erkara'nın makasla öldürülmüş olabileceği değerlendirilmiş, o dönem çok sayıda kişinin ifadesi alınmasına rağmen cinayetin faili bulunamamıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, yeniden ele alınan dosya çözüldü. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na Tuba Ersöz Ünver'in atanmasının ardından faili meçhul dosyalar yeniden mercek altına alındı.

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O döneme ait görüntüler karşılaştırma yapılmak ve çözünürlüğün artırılması için İstanbul Teknik Üniversitesi'ne gönderildi. Özel ekip tarafından 372 saatlik kamera kaydı incelendiğinde, HTS ve baz kayıtları da araştırıldığında Erkara'nın kaybolmadan önce arkadaşı Müslüm Emre Koçak ile birlikte olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde görüntüdeki kişinin dosyanın şüphelisi olan ve en son Erkan Erkara ile birlikte olduğu tespit edilen Müslüm Emre Koçak ile yüzde 80-85 oranında eşleşti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Koçak'ın telefonu cesedin bulunduğu bölgede baz vermiş, Erkara'nın kayıp aracı ise kısa süre sonra Koçak'ın babasının evinin yakınında bulunmuştu. Savcılık tarafından Koçak hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Karaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama sonucunda Müslüm Emre Koçak, kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.