18 yıllık sır cinayet aydınlatıldı! Turgut’un katilini çalıntı araç ortaya çıkardı: Meğer aylar önce de silahlı saldırıya uğramış…





ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN KİMLİĞİ PARMAK İZİYLE BELİRLENDİ



Cinayete ilişkin yargılama sırasında otomobilde İlhan Kandemir ve Yusuf Akbalık dışında üçüncü bir kişinin daha bulunduğu belirlendi. Ancak bu kişinin kimliği tespit edilemedi. İlhan Kandemir'in ifadesinde, Yusuf Akbalık'ın ağabeyi olduğunu tahmin ettiği ve 'Cesim Abi' diye hitap edilen bir kişiden söz etmesi üzerine yapılan araştırmada bu kişinin Mehmet Akbalık olduğu belirlendi. Olayda kullanılan otomobilin sol arka kapısının iç yüzeyinden alınan iki parmak izi, dönemin teknolojik imkanlarıyla kimliklendirilmemişti. İzler, 2016 yılından itibaren kullanılan APFIS sistemi üzerinden yeniden incelendi. Yapılan karşılaştırmada parmak izlerinin Mehmet Akbalık'a ait olduğu tespit edildi. 17 Ekim 2024 tarihli kriminal raporla bu bulgu dosyaya girdi.