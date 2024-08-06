1848 adet tarihi eser ele geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı timleri gerçekleştirdikleri operasyonda 1848 adet sikke ve madalyon ele geçirdi. Finike ilçesinde İ.Y.'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ve elindeki malzemeleri satmaya çalıştığının tespit edilmesi üzerine timler irtibata geçti. Alıcı gibi davranan ekipler, İ.Y. ile pazarlık yaptı. Ardından ev adresi ve tüm bağlantıları elde edildi. İ.Y.'nin Finike'de bulunan evine şok baskın düzenlendi. Ev, sera ve araçlarında yapılan aramalarda 1840 adet sikke, 1 adet tarihi madalyon, 7 adet (tarihi eser) obje ve 1 adet dedektör ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen İ.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.