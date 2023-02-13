Hatay’da 185 saat sonra gelen mucize

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, yıkılan Eser Apartmanı'nın enkazı altında kalan Hüseyin Berber(67), depremden 185 saat sonra sağ kurtarıldı. Ekipler büyük sevinç yaşadı.
YAŞAM BELİRTİSİ VERDİ
Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgeye giden çok sayıda ekip, enkazda arama-kurtarma çalışması yürütüyor. Konya Büyükşehir Belediyesi arama-kurtarma ekipleri, Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Sinan Sokak´taki Eser Apartmanı'nın enkazında yaşam belirtisi aldı.
KAAN DA KURTULDU
Enkazda tünel açan ekipler, saatler süren çalışmanın ardından 67 yaşındaki Hüseyin Berber´i depremden 185 saat sonra sağ çıkardı. Ekipler büyük sevinç yaşadı. Hatay'da 182. saatte 12 yaşındaki Kaan da enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Çocuk, kontrollerin ardından hastaneye kaldırıldı.