189 Kimin Numarası? 189 Nolu Telefon Nerenin Numarası?

Her vatandaşın uzmanı olmadığı pek çok konu vardır. Bu konularda bir biline başvurmak süreci hızlandırmak ve kolaylaştırmak açısından oldukça önemlidir. Bundan dolayı çağrı merkezleri kurulmuştur. Çağrı merkezleri pek çok konuda vatandaşa yardımcı olmaktadır. 189 nolu telefon da bu amaca hizmet etmektedir. Peki, 189 kime aittir? İşte, tüm detaylar…

189 Nerenin Numarası?

189 Vergi İletişim Merkezi'ne(VİMER) ait çağrı merkezi numarasıdır. Mart 2008 yılından beri hizmet veren çağrı merkezi vatandaşlara vergi ile alakalı tüm konularda yardımcı olmaktadır.

189 Nasıl Hizmet Verilir?

Toplumsal vergi bilincini artırmak

Mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek

Mükellef hizmetlerini etkin ve hızlı yürütmek

Mükellef haklarını korumak

Mükellef şikayetlerini dinlemek vb. konularda hizmet vermektedir.

189 Hangi Durumlarda Aranır?

Vergi İletişim Merkezi; vergi ile ilgili konularda danışma, ihbar, Motorlu Taşıtlar Vergisi işlemleri, Türk Vergi Mevzuatı, İngilizce elektronik posta yanıtlama, şikayet, soru ve öneri vb. konularda aranabilmektedir. Ayrıca 189 nolu çağrı merkezi hafta içi 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.