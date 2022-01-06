Haberler Yaşam Haberleri 189 Kimin Numarası? 189 Nolu Telefon Nerenin Numarası?
Giriş Tarihi: 6.1.2022 10:48 Son Güncelleme: 25.4.2022 11:14

189 Kimin Numarası? 189 Nolu Telefon Nerenin Numarası?

189 Kimin Numarası? 189 Nolu Telefon Nerenin Numarası?

Kurum ve kuruluşlara ait pek çok çağrı merkezi bulunmaktadır. Çağrı merkezlerinin amacı vatandaşlara bilmedikleri ve merak ettikleri konularda yardımcı olmaktır. Bu amaçla kurulan çağrı merkezi numaralarından biri de 189’dur. Peki, 189 kimin numarasıdır? 189 nolu telefon nerenin numarasıdır?

Her vatandaşın uzmanı olmadığı pek çok konu vardır. Bu konularda bir biline başvurmak süreci hızlandırmak ve kolaylaştırmak açısından oldukça önemlidir. Bundan dolayı çağrı merkezleri kurulmuştur. Çağrı merkezleri pek çok konuda vatandaşa yardımcı olmaktadır. 189 nolu telefon da bu amaca hizmet etmektedir. Peki, 189 kime aittir? İşte, tüm detaylar…

189 Nerenin Numarası?

189 Vergi İletişim Merkezi'ne(VİMER) ait çağrı merkezi numarasıdır. Mart 2008 yılından beri hizmet veren çağrı merkezi vatandaşlara vergi ile alakalı tüm konularda yardımcı olmaktadır.

189 Nasıl Hizmet Verilir?

  • Toplumsal vergi bilincini artırmak
  • Mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek
  • Mükellef hizmetlerini etkin ve hızlı yürütmek
  • Mükellef haklarını korumak
  • Mükellef şikayetlerini dinlemek vb. konularda hizmet vermektedir.

189 Hangi Durumlarda Aranır?

Vergi İletişim Merkezi; vergi ile ilgili konularda danışma, ihbar, Motorlu Taşıtlar Vergisi işlemleri, Türk Vergi Mevzuatı, İngilizce elektronik posta yanıtlama, şikayet, soru ve öneri vb. konularda aranabilmektedir. Ayrıca 189 nolu çağrı merkezi hafta içi 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fransa'da seçimin galibi belli oldu! Le Pen'den ilk açıklama
Mansur Yavaş'tan ihale skandalı! SABAH belgelere ulaştı
Ünlü iş adamının önce eşine, sonra kendisine şantaj! '100 bin lira versen de az'
Son dakika magazin haberi: Seda Sayan ve Çağlar Ökten evlendi! Nikah şahidi Safiye Soyman oldu
Millet İttifakı’nda çanlar çalıyor: Kılıçdaroğlu sus pus Akşener kınadı
İHA ve SİHA'lar devrede! Terör örgütü PKK'ya kaçacak delik kalmadı
Kılıçdaroğlu'nun 'elektrik tiyatrosu' deşifre oldu! Bakan Dönmez: Kendinizi bilerek karanlığa mı gömdünüz?
Türk hava savunma sistemleri için devrim! Dünya bu tesisi konuşacak
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Çok konuşulacak trafik sigortası kararı geldi
Son dakika haberi: Emekli bayram ikramiyeleri için ödeme tarihi belli oldu: Emekli Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
189 Kimin Numarası? 189 Nolu Telefon Nerenin Numarası?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA