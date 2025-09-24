Haberler Yaşam Haberleri 19 ilde organize suç örgütü operasyonu: 106 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 24.9.2025 09:30 Son Güncelleme: 24.9.2025 09:37

19 ilde organize suç örgütü operasyonu: 106 şüpheli gözaltına alındı

Yabancıların Türk vatandaşı olabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yapan organize suç örgütü 19 ilde düzenlenen operasyonla çökertildi. Operasyon kapsamında yakalanan 106 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin holding şirketler grubuna, 5 farklı anonim şirketine, 1240 apartman dairesine, 47 otomobiline, 65 arsaya ve banka hesaplarından oluşan mal varlığına el konuldu.

19 ilde organize suç örgütü operasyonu: 106 şüpheli gözaltına alındı

451 yabancıya aileleri ile birlikte Türk vatandaşı olabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

106 ŞÜPHELİ YAKALANDI, MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 19 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 106 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin holding şirketler grubuna, 5 farklı anonim şirketine, 1240 apartman dairesine, 47 otomobiline, 65 arsaya ve banka hesaplarından oluşan mal varlığına el konuldu. 451 yabancının vatandaşlıklarının iptal edilmesi için işlem başlatıldı.

Şüphelilerin haklarında ise 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Kurulan örgüte üye olmak', 'Göçmen kaçakçılığı', 'Suçtan elde edilen mal varlığını aklama', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Özel belgede sahtecilik' suçlarından işlem başlatıldı.

19 ilde organize suç örgütü operasyonu: 106 şüpheli gözaltına alındı
